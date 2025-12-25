Mazlum Abdi: "Şam ile ortak bir anlayış oluştu"

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Özerk Yönetim ile Şam yönetimi arasında süren görüşmelere ilişkin, "Taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye’de oluşturulan Müzakere Komitesine destek amacıyla düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında, Özerk Yönetim ile Şam yönetimi arasında devam eden entegrasyon görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre askeri entegrasyon başlığına değinen Abdi, kamu yararını esas alan bir yaklaşımda taraflar arasında ortak bir anlayışın oluştuğunu belirterek, “Askeri güçlerin entegrasyonu konusunda, kamu yararına uygun şekilde taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır” dedi.

"DENGELİ YÖNETİM MODELİ VE ANAYASAL KONULAR"

Abdi mutabakat ve entegrasyon süreciyle ilgili şu sözlere yer verdi:

"Suriye’nin tamamını kapsayan kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için, zaman ve kapsamlı müzakereler gerektiren anayasal konuların bulunduğu açıktır. Suriye’deki çözümün, aşırı merkeziyetçi yapılardan uzak, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim modeli temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, hükümet biçimi ve ülkeyi oluşturan tüm bileşenlerin sürece etkin katılımı, çözümün temel direkleri arasında yer almaktadır. Tüm kesimlerin beklentilerini yansıtan bir anayasaya ulaşabilmek için daha derin ve yapıcı bir diyalog gereklidir."

"SINIR GEÇİŞLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR KONUSUNDA İLERLEME SAĞLANDI"

Sınır geçişleri ve doğal kaynakların paylaşımı ile ilgili ilerleme kaydettiklerini de belirten Abdi şunları söyledi:

"Sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusunda ortak bir vizyon oluşturma yönünde ilerleme kaydedilmektedir. Doğal kaynakların, herhangi bir tarafın değil, tüm Suriyelilerin ortak mülkü olduğu yönünde net bir anlayış bulunmaktadır. Birçok temel başlıkta görüş birliği sağlanmış olup, önümüzdeki süreçte kalan tüm konularda da anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz. Bu çerçevede, bölge halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde, demokratik ve meşru mekanizmalar aracılığıyla yönetmesini savunuyoruz."

"ÖZERK YÖNETİM ÇALIŞANLARI DEVLET MEMURU OLACAKLAR"

Rudav'da yer alan habere göre müzakerelerin en hassas noktalarından biri olan kamu çalışanlarının durumu hakkında da konuşan Mazlum Abdi, Özerk Yönetim bünyesinde görev yapan personelin haklarının korunacağını söyledi. Abdi şöyle konuştu:

"Özerk Yönetim’in tüm çalışanları gelecekte Suriye devletinin resmi memurları statüsüne kavuşacak. Bu konu, 10 Mart Anlaşması’nın temel bir parçasıdır."