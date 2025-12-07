Mazlum Abdi: Şara'yı HTŞ döneminden biliyoruz

SDG Komutanı Mazlum Abdi, Geçici Suriye Yönetimi Başkanı Colani'yi HTŞ döneminden beri bildiklerini söyledi.

Abdi, Jerusalem Post’a verdiği röportajda Suriye’de yürütülen entegrasyon süreci hakkında konuştu.

Mazlum Abdi, “Şam'daki istikrarın sağlanması için ABD'nin Kuzeydoğu Suriye'de kalması gerekiyor” dedi.

Suriye Geçici Yönetimi Başkanı Ahmed eş-Şara (Colani) ile ilgili olarak ise, “Ahmed eş-Şara'yı Heyet Tahrir el-Şam'a liderlik ettiği dönemde tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dört gün önce Neçirvan Barzani ile yaptığı röportajı yayımlanan Qanta Ahmed’e konuşan Abdi, “Yeni Suriye'de çok önemli bir kavşaktayız. Suriye, Batı ile ilişkilerinde yeni bir aşamada” dedi.

SDG’nin IŞİD’e karşı savaşta kritik rol üstlendiğini belirten Abdi, örgütün bugün 10 binden fazla IŞİD savaşçısını gözetim altında tuttuğunu söyledi ve yeni kurulan IŞİD karşıtı koalisyona SDG’nin de dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye’de geçici merkez hükümeti ile SDG arasında devam eden entegrasyon sürecine ilişkin konuşan Abdi, "Suriye'de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD'nin yardımına büyük ihtiyaç var" sözleriyle merkeziyetçilik eğilimlerine dikkat çekti.

Abdi, bölgede istikrarın sağlanabilmesi için ABD’nin desteğinin kritik olduğunu vurgulayarak bir kez daha “Şam'daki istikrarın sağlanması için ABD'nin Kuzeydoğu Suriye'de kalması gerekiyor” değerlendirmesini yineledi.

HTŞ lideri ve Suriye’deki geçici hükümetin başkanı olarak öne çıkan Ahmed eş-Şara (Colani) hakkında da konuşan Abdi, “Ahmed eş-Şara'yı Heyet Tahrir el-Şam'a liderlik ettiği dönemde tanıyoruz" dedi.

Abdi ayrıca, son aylarda Süveyda ve Lazkiye’de Dürzi ve Alevi topluluklarını hedef alan saldırılar gerçekleştiğini belirterek “Lazkiye'de 2.000 Alevi öldürüldü. Süveyda'da 1.000 Dürzi öldürüldü. Dürzi toplumuna karşı bu vahşetler işlenirken bile videolar dolaşıyordu. Ve mesaj şuydu: 'Sırada Kürtler var" ifadelerini kullandı.

Abdi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

IŞİD'E KARŞI SAVAŞ

"26'dan fazla gözaltı merkezimiz ve toplamda 10.000'e kadar erkek IŞİD mahkumunun tutulduğu üç ana hapishanemiz var. Ana hapishaneler burada, Haseke'de... her birinde 3.000 veya 4.000 mahkum var. Rakka'daki diğer hapishanelerde ise 1.500 mahkum ve Kamışlı'da 1.000 mahkum var. Bunlar son derece tehlikeli savaşçılar.

"ABD SURİYE'DE KALMALI"

Başkan Trump Suriye'yi yeniden harika yapmak istiyor. Bunu yaparken SDG'yi desteklemeli. SDG, IŞİD'e karşı küresel koalisyona dahil edilmeli ve SDG, Suriye'nin yeni hükümetine dahil edilmeli. Suriye'de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD'nin yardımına büyük ihtiyaç var.

Kuzeydoğu Suriye'de 70.000'i savaşçı olmak üzere 100.000 askerimiz ve 30.000'i polis ve güvenlik güçlerimiz var. Kendi bölgelerini korumaktan sorumlu ilk saflarda yer alıyorlar...

SDG'nin üç tümenini ve iki özel taburunu korumayı kabul ettik. Bunlardan biri sınır güvenliğine odaklanacak, diğeri ise kadın taburu olacak ve hepimiz Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olacağız. Amerika Birleşik Devletleri artık ulusal orduyla iş birliği yaparken bütünlüğümüzü korumamızın bizim için önemli olduğunu anlıyor.

Şam'daki istikrarın sağlanması için ABD'nin Kuzeydoğu Suriye'de kalması gerekiyor

"ŞARA'YI HTŞ DÖNEMİNDEN BİLİYORUZ"

ABD Kongresi'nin ABD ordusunu desteklemesi gerekiyor. Sezar yaptırımlarının daha geniş bir şekilde tartışılmasına ihtiyacımız var... Desteğin koşullu olması gerekiyor. ABD desteği koşulsuz olmamalı. Şu anda [Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı] Ahmed el-Şara'ya herhangi bir koşul yok"

"Ahmed eş-Şara'yı Heyet Tahrir el-Şam'a liderlik ettiği dönemde tanıyoruz. Daha önce birlikte deneyimlerimiz oldu ve güçlerinin yapısını çok iyi biliyoruz."

Şu anda bulunduğunuz bu yerleşke 10 yıl önce HTS'nin kontrolündeydi.

Şu anda Ahmed eş-Şara, Batı'yı Suriye'ye yeni bir şans vermeye ikna etmeye çalışıyor, ancak sahada hala ciddi endişeler var. Lazkiye'de 2.000 Alevi öldürüldü. Süveyda'da 1.000 Dürzi öldürüldü. Dürzi toplumuna karşı bu vahşetler işlenirken bile videolar dolaşıyordu. Ve mesaj şuydu: 'Sırada Kürtler var.'"