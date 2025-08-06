Mazlum Abdi: SDG'nin müzakere konuları Türkiye için tehdit oluşturmuyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, SDG'nin Suriye'de kurulacak ulusal orduya entegre edilme süreci ve bununla ilgili yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Abdi, ülke genelinde yaşanan çatışmaların diyalogun önemini tekrar ortaya koyduğunu yazdı.

"ÖNCE ALEVİLERİ, SONRA DÜRZİLERİ YOK ETMEK YANLIŞ BİR YAKLAŞIMDIR"

Abdi, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Suriye sahil kentlerinde ve Süveyda’da güç kullanıldı. Ancak bu bir çözüme yol açmadı ve sonuç olarak çok insan öldürüldü. Bana göre en büyük eksiklik şu: Sahil halkıyla bir diyalog kurulmalıydı. Şam hükümeti onları diyaloğa dahil etmeli ve haklarını vermeliydi. Aynı şey Süveyda için de geçerli, hükümet bu noktaya gelmesine izin vermemeliydi. Önce Alevileri, sonra Dürzileri yok etmek, sonra da Kürtlere yönelmek yanlış bir yaklaşımdır."

Suriyelilerin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğini savunan Abdi, SDG'nin Suriye'de kurulacak ulusal orduya entegre olması için yürütülen görüşmelerin Türkiye için risk oluşturmadığını söyledi.

Abdi, "Biz Suriyeliyiz. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek istiyoruz. Bu nedenle Türkiye de olumlu bir rol oynayabilir. SDG'nin Suriye ordusuna dahil edilmesiyle ilgili süren müzakere konuları Türkiye için bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

"TÜRKİYE OLUMLU BİR ROL OYNAYABİLİR"

Entegrasyon adımlarının atılması için diyalog süreci olduğunu vurgulayan Abdi, Türkiye'nin de bu sürece olumlu katkı sunabileceğini ifade etti:

"Suriye’nin bölgelerini, ordu da dahil olmak üzere Suriye’nin ulusal kurumlarını birleştirmek için stratejik bir karar aldık. Bu adımı hayata geçirmek için bir diyalog süreci var. Türkiye’den beklenen, bu süreci desteklemesi ve teşvik etmesidir. Her iki tarafı da teşvik etmelidir ki zemin oluşabilsin. Bu görüşmeler meyvesini verirse, Türkiye’ye yönelik tehditler de azalacaktır. Bu açıklamaların Suriye diyaloğuna zarar verdiğine ve Suriye hükümetine diyaloğu ilerletmemesi için baskı yaptığına inanıyorum. Ayrıca Suriye’ye müdahaleye de olanak sağlıyor. Aynı konuları Türkiye ile görüşmeye açığız. Buna karşı değiliz. Örneğin, Türkiye ile sınır kapılarının açılmasını istiyoruz. Türkiye’nin tavrının değişmesini umuyoruz. Türkiye bizi PKK’nin bir parçası olmakla suçladı. Şimdi Türkiye, PKK ile olan sorununu çözüyor."