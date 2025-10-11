Mazlum Abdi: SDG yeni Suriye ordusunda yer alacak

Suriye'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, "Temel gücü olarak yer alacağımız yeni bir Suriye ordusu kuruluyor" dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre, Abdi, "Yakında askeri komitemiz Şam'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında, SDG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegrasyonu konusunu ele alacağız" dedi.

Suriye’de yeni bir sürecin başladığını kaydeden Abdi "Yeni bir Suriye ordusu kuruluyor. Biz de temel gücü olarak yeni Suriye ordusunda rol alacağız" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN AÇIKLANABİLİR"

Abdi, kendilerine bağlı "Anti-Terör Birlikleri"nin de bundan böyle sadece Rojava'da değil, Suriye'nin genelinde görev yapacağını ve IŞİD ile mücadelede Suriye güvenlik güçleri ile birlikte hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Medyascope‘un güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın taleplerine ve Ankara’nın beklentilerine uygun bir formülle SDG güçlerinin Suriye ordusuna katılım kararını bugün açıklayabilir.