Mazlum Abdi: Statümüzün kaldırılması amaç olursa görüşmeler başarısızlığa uğrar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmalarının yankıları sürüyor.

Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG) yöneticilerinden Mazlum Abdi, Bahçeli'nin çağrısı ve yeni çözüm süreci tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Al-Monitor'den Amberin Zaman'a konuşan Mazlum Abdi, "Türk yetkililer tarafından size ulaşan oldu mu?" sorusuna, "Hayır, şu ana kadar bu konuda Türk yetkililer tarafından bize ulaşan olmadı. Türk hükümetiyle temaslarımız üçüncü taraflar, yani koalisyon aracılığıyla yapılıyor. Bu temasların içeriği bölgedeki güvenlik durumuyla sınırlı. Koalisyon aracılığıyla Türkiye’ye saldırıların derhal durdurulması yönündeki talebimizi ilettik. Aynı zamanda Türkiye’nin kendi güvenlik kaygılarıyla ilgili meseleleri de ele alarak bölgemizden komşularımıza yönelik yapılacak saldırılara izin vermeyeceğimizi ve onlar için tehdit oluşturmadığımızı açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ OLDU MU?

"Sizden talep ettikleri herhangi somut bir adım var mı, örneğin güçlerinizin Suriye Arap ordusuna katılması gibi?" şeklindeki soruya Abdi, şu cevabı verdi:

"Hayır. Ancak geçmişte, yönetimimizle Türk devleti arasında diyalog olduğunda, bizi muhalefet içinde yer almaya davet etmişlerdi. Ancak o dönemde, bu muhalefetin kendisi Suriye Kürtlerine herhangi bir hak vermeyi reddediyordu ve Ankara ile birlikte Cenevre’deki BM sponsorluğundaki görüşmelere katılımımızı engelliyorlardı. Çok geçmeden, Türk destekli Sünni muhalefet içindeki silahlı gruplar, Türk ordusuyla birlikte bize saldırmaya başladılar ve bugün hâlâ bunu sürdürüyorlar."

ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK

"Çok net ifade edeyim, Kuzeydoğu Suriye’deki statümüzün ortadan kaldırılması, herhangi bir barış görüşmesinin amacı olursa, bu görüşmeler başarısız olacaktır" diyen Abdi, "Ancak Türkiye’nin Kürt politikasında bir değişiklik olursa ve Türkiye içinde bir çözüm gelişirse, Suriye Kürtleri de bu çözüm sürecini destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Abdi, şunları kaydetti:

"Bu, Suriye’deki siyasi çözümü olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye’nin Kürt sorunu öncelikle Türkiye sınırları içinde çözülmelidir. Türkiye’de Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini yürekten destekliyoruz. Başarılı bir sonucun, Suriye Kürtleri ve diğer Kürtler için de olumlu yansımaları olacaktır. Ankara ile ilişkilerimiz kesinlikle iyileşir ve bu da Şam ile adil bir anlaşmaya ulaşma çabalarımızı etkiler. Her zaman komşularımızla barışçıl ilişkiler istediğimizi ve onlara karşı herhangi bir düşmanca niyet taşımadığımızı söyledik. Ancak tekrar ediyorum, Kuzeydoğu Suriye’deki yönetimimizin feshedilmesi ne gerçekçidir ne de kabul edilebilir ve böyle bir hamleye karşı direneceğiz. Biz Suriye Kürtleriyiz ve Suriye’deki Kürt sorununun çözüm adresi Şam’dır, Ankara değil."

"ŞAM'IN KENDİ TALEPLERİ VAR"

"Türkiye’de Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini yürekten destekliyoruz. Bu da Şam ile adil bir anlaşmaya ulaşma çabalarımızı etkiler" açıklamasının nasıl gerçekleşebileceği sorulan Abdi, şunları söyledi:

"Türkiye’nin Şam’la uzlaşmaya yönelik yaklaşımı Kürtlere karşı işbirliği yapmak üzerine kurulu olduğu sürece bu mümkün değil. Maalesef şu anki zihniyet bu. Ancak Şam’ın da kendi talepleri var. Türkiye’nin, en büyük güvenlik tehdidi olan HTŞ’yi ve diğer silahlı grupları İdlib’de bertaraf etmesini istiyorlar. Orada bir milyondan fazla silahlı insan ve aileleri bulunuyor. Bunlar asla rejime güvenmezler, Türkiye de onlara sığınma sağlamaz. Türkiye’nin Şam’ın istediğini sağlayabileceğini hayal etmek zor."

"ÖCALAN'IN BÖYLE BİR TALEBİ OLMAZ"

"Abdullah Öcalan sizden Ankara’nın taleplerini yerine getirmenizi ve yönetiminizi dağıtmanızı istese ne yapardınız?" sorusuna Abdi, "Öcalan bizden asla böyle bir talepte bulunmaz" cevabını verdi.