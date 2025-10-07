Mazlum Abdi ve SDG heyeti, Colani ile görüşmek için Şam'a gitti

Mazlum Abdi'nin başında olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yönetiminden bir heyet, Suriye'de geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Colani ile görüşmek için Şam'a gitti.

Mazlum Abdi liderliğindeki heyette SDG'yi temsilen Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı İlham Ahmed ve YPJ komutanı Rohilat Efrin yer alıyor.

Rûdaw'ın haberine göre Adbi ve SDG heyeti, Colani ile görüşecek.

Öte yandan dün Rojava’da Mazlum Abdi ile görüşen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın da toplantıya katılacağı belirtildi.