Mazlum Demir suç örgütüne operasyon: 20 kişi gözaltında, 3 isim aranıyor
Anadolu Yakası'nda suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Firari Mazlum Demir'in elebaşı olduğu tespit edilen örgütün 7 ayrı suç eylemine karıştığı belirlendi
İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari şüpheli Mazlum Demir'in elebaşı olduğu tespit edilen suç örgütü üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gibi 7 ayrı suç eylemine karıştıkları belirlendi.
3 SÜPHELİ FİRARİ
Soruşturma kapsamında 23 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ele geçirildi.
Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.