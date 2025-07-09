Mazot desteği sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Mazot Desteği Projesi” kapsamında, Acıpayamlı üreticilere mazot desteği verildi. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve kırsalda yaşayan çiftçilerin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen proje, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

İl genelinde alınan başvurular doğrultusunda, en fazla 20 dekar üretim alanına sahip olan 4 bin 349 üreticiye toplam 259 bin 20 litre mazot desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda, Acıpayam ilçesindeki 337 üreticiye üretim alanlarına göre değişen miktarlarda olmak üzere toplam 19 bin 620 litre mazot teslim edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, çiftçinin ve üretimin altını çizerek kırsalda yaşayan vatandaşların hayat kalitesinin artması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Marım, “Pandemi bize çok şey öğretti. Çiftçinin üretim yapmadığında bu ülkenin aç kalacağını gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımızın seçim çalışmalarında yapmış olduğu programların başında köylüyü kalkındırmak, şehirden köye göçü sağlayabilmek geliyordu. Köyde yaşayan insanların yaşadığı sıkıntıları bilfiil gören Büyükşehir Belediye Başkanımız, kırsaldaki yaşam kalitesini arttırmak için ciddi projeler oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Mazot Desteği töreninde açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, verilen desteklerin giderek artacağını ifade ederken konuşmasında “Büyükşehir Belediye Başkanımızın en önemli önceliklerinden birisi kırsalı desteklemek. Kırsalı desteklemek anlamında göreve geldiğimizden bu yana birçok destek projesi ile üreticilerimizle buluştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız şunu diyor: Köylümüz bizden isteyecek, biz onlara vereceğiz” ifadelerini kullandı.