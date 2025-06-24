Mazot, pazar etiketini artırdı

HABER MERKEZİ

İran’ın enerji ihracatında üçüncü sırada yer alan Türkiye, doğrudan petrol ticareti yapmasa da yıllık 10 milyar metreküp civarında doğalgazı İran’dan temin ediyor.

Dolaylı olarak yapılan ticaret de akaryakıtta tabelanın değişmesine yol açtı. Çiftçinin en önemli girdi kalemlerinden olan mazota gelen zam, doğrudan pazar ve market etiketlerine yansıdı.

ANKA’ya konuşan pazar esnafları, "Mazot zamları etkilemez mi? 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi. Vatandaş da alamıyor, alım güçleri yok. Satamazsak biz de perişanız" ifadelerini kullandı.