Mazot zamları Meclis gündeminde: Çiftçiye verilen destek zamla geri alındı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert artış, Meclis gündemine taşındı. CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, mazot fiyatlarının 2018’den bu yana katlanarak arttığını belirterek, bu artışın tarımdan taşımacılığa, sanayiden gıdaya kadar tüm üretim alanlarını doğrudan vurduğunu söyledi.

“ARTIŞ YÜZDE 790”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Gürer, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen 2018 yılında mazotun litre fiyatının 6 lira 26 kuruş olduğunu hatırlattı. Bugün mazotun 57 lira 81 kuruşa yükseldiğini ifade eden Gürer, yalnızca yılbaşından bu yana gelen zamların 3 lira 50 kuruşa ulaştığını söyledi.

Mazottaki artış oranlarına dikkat çeken Gürer, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sonrasında mazot fiyatının yüzde 790 arttığını vurguladı. Bir litre mazottan alınan ÖTV ve KDV’nin toplamda 24 lirayı bulduğunu belirten Gürer, akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünün doğrudan vatandaşa yansıtıldığını ifade etti.

Mazotun tüm üretim süreçlerinin temel girdisi olduğuna dikkat çeken Gürer, “Mazot fiyatındaki artış; tarımda, sanayide, taşımacılıkta ve gıdada zam demektir” dedi. Artan maliyetlerin zincirleme biçimde fiyatlara yansıdığını belirten Gürer, bunun en çok dar gelirliyi etkilediğini söyledi.

ÇİFTÇİ VE NAKLİYECİ ÇIKMAZDA

Konuşmasında tarım ve taşımacılık sektörlerine özel vurgu yapan Gürer, çiftçinin tarlasına traktör sokarken, nakliyecinin deposunu doldururken ne yapacağını düşünür hâle geldiğini ifade etti. Gürer, mazot fiyatlarındaki artışın üreticinin hareket alanını giderek daralttığını dile getirdi.

“VERİLEN DESTEK ZAMLA GERİ ALINDI”

Tarımda mazot desteği veriliyormuş gibi yapıldığını ancak bu desteğin gelen zamlarla geri alındığını söyleyen Gürer, her akaryakıt zammının iğneden ipliğe tüm ürünlerde fiyat artışına yol açtığını vurguladı. Özellikle gıda üretiminin bu süreçten ağır biçimde etkilendiğini kaydetti.

Gürer, art arda gelen zamların yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de vurduğunu belirterek, “Vatandaş artık raftaki ürünü alamaz hale geldi” dedi. Mazot fiyatlarındaki artışın toplumun geniş kesimlerini yoksullaştırdığını söyleyen Gürer, iktidarın vergi ve fiyat politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.