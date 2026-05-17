MB Başkanı krizi ‘tüketim iştahı’na bağladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sosyal medya hesabından Enflasyon Raporu 2026-II kapsamında TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarındaki enflasyona yönelik kısmı yeniden paylaştı.

Karahan, dezenflasyon sürecinin maliyetinin zaman zaman tartışıldığını ancak enflasyonun maliyetinin çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyonun gelir dağılımında bozulmaya yol açtığını belirten Karahan, yüksek enflasyon ortamında birikimlerin "yastık altında" kaldığını, dolarizasyonun arttığını ve bunun finansal sistemin gücünü zayıflattığını ifade etti. Bu durumun Merkez Bankası rezervlerini olumsuz etkilediğini ve ekonomiyi dış şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Tasarrufların da yüksek enflasyon ortamında düştüğünü kaydeden Karahan, yine yurttaşı işaret ederek krizi "tüketim iştahına" bağladı.

Karahan, “Burada temel önceliğimiz her zaman en önemli, en etkili şekilde enflasyonu düşük seviyelere, önce tek haneye, daha orta vadede de kanuni hedefimiz olan yüzde 5’e düşürmek” ifadelerini kullandı.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİNE YILLAR VAR

Merkez’e göre tek hane hedefine 2 yıl var. Merkez Bankası, İkinci Enflasyon Raporu’nda hedefleri bir kez daha güncelleyerek tutmayan hedeflere bir yenisi ekledi. 5 yılda 16’ncı kez hedef değiştiren Merkez Bankası, önceki raporda yüzde 18 olan yılsonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya çıkardı. 2027 için yüzde 9 olan yılsonu enflasyon tahmini de yüzde 15 olarak yükseltildi. Tek haneli enflasyon hedefi bir kez daha ötelenerek 2028 yıl sonuna sarktı.