MB rezervleri bir haftada 6,6 milyar dolar eridi

Haber Merkezi

TCMB resmi rezerv varlıkları, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 4,0 azalarak 156,5 milyar ABD doları düzeyine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine göre, 21 Mart haftasında 163,114 milyar dolar olan resmi rezerv varlıkları, 28 Mart haftasında 6,603 milyar dolar yani yüzde 4 seviyesinde azalarak 156,5 milyar düzeyine indi.

Ayrıca, 28 Mart haftasında döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 9,5 azalarak 73,1 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 artarak 75,9 milyar dolar oldu. Kamunun kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri yani borçları, geçen haftaya göre yüzde 8,9 artarak 109,1 milyar dolar oldu.

Döviz borçları, bir önceki haftaya göre yüzde 16,5 artarak 57,6 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 artarak 51,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.