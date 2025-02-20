Mbappe 500 gol katkısına ulaştı: 358 gol, 142 asist
Dün akşam takımının Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında hafızalara kazınan bir performans ortaya koyan Real Madrid'in süper yıldızı Kylian Mbappe, kariyerindeki toplam gol katkısını 500 gole çıkardı.
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, dün Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan play-off turu rövanş maçında hat-trick yaparak akıllara kazınzan bir performans ortaya koydu.
Real Madrid'deki ilk aylarında oldukça eleştirilen ancak son 2 ayda performansını giderek yükseğe çıkaran 26 yaşındaki süper yıldız, kariyeri açısından dün gece önemli bir maçı geride bıraktı.
Opta'nın istatistiklerine göre Mbappe, dünkü maçın ardından katkı verdiği toplam gol sayısını 500'e çıkardı. Mbappe'nin kariyeri boyunca 358 golü, 142 asisti bulunuyor.
Mbappe, şu ana kadar Real Madrid formasıyla çıktığı 35 maçta 26 gol 3 asist kaydetti.