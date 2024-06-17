Mbappe'den Fransa halkına çağrı: Aşırı sağa oy vermeyin

Fransızların yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerde "aşırı sağa oy vermeyin" çağrısında bulundu.

Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'teki maç öncesi basın mensuplarına konuşan Mbappe, ülkesindeki erken seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mbappe, "aşırı ve ayrıştırıcı fikirlere" karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini, ülkesi için "kritik bir an" olarak nitelediği seçimlerde oy vermeye çağırdı.

"Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var" ifadelerini kullanan Fransız futbolcu, "aşırı sağa oy vermeyin" çağrısı yaptı.

AP SEÇİMLERİNDE AŞIRI SAĞ GÜÇ KAZANMIŞTI

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.