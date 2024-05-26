Mbappe'den Real Madrid sorusuna yanıt: “Her şeyin bir zamanı var”

Lyon'u 2-1 yenerek Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe son kez sahaya çıktı. Real Madrid'e transfer olması beklenen Fransız yıldız maç sonu geleceğine ilişkin açıklamada bulundu. Mbappe, "Neden Real Madrid'e imza attığını söylemiyorsun?" şeklindeki soruya, "Her şeyin bir zamanı var" yanıtını verdi.

Paris Saint-Germain'e kupayla veda eden Kylian Mbappe, Lyon maçının ardından geleceğine ilişkin gelen soruları yanıtladı.

NTV Spor’un aktardığına göre Kylian Mbappe, "Neden Real Madrid'e imza atacağını söylemiyorsun?" şeklindeki soruya, "Çünkü bence yapılacak en iyi şey vedalaşmanızı bitirmek. Tek istediğim iyi bitirmekti. Her şeyin bir zamanı vardır. Yeni kulübümü zamanı gelince açıklayacağım" cevabını verdi.

"HALA DETAYLAR VAR"

Mbappe yeni kulübünü EURO 2024'ten önce mi açıklayacağının sorulması üzerine ise, "Henüz bilmiyorum. Hala detaylar var. En önemli şey kazanmak, bu son duyguları yaşamaktı" ifadelerini kullandı.