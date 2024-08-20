Mbappe, eski kulübü PSG'ye dava açtı: 55 milyon euro talebi

Dünyanın en iyi futbolcularından olarak gösterilen Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 7 sezon forma giydiği bir önceki kulübü PSG'ye dava açtı.

26 yaşındaki dünya yıldızı, eski kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya şikayet etti.

Fransız gazetesi Le Monde, ağustos ayında Fransa Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerine başvuran Mbappe'nin; konuyu UEFA'ya taşıdığını aktardı.

Fransız kulüp ile yollarını tartışmalı şekilde ayıran Mbappe, hakkı olan 55 milyon euro'nun ödenmediğini savunuyor.

Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, Fransız kulübünün UEFA lisansının iptal edilmesine ve dolayısıyla Avrupa kupalarından men edilmesine kadar varabileceğini belirtti.