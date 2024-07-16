Mbappe için imza töreni düzenleniyor: 80 bin kişi bekleniyor

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe ise imza töreni düzenleniyor. İlk kez Santiago Bernabéu Stadyumu'nda taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanan Mbappe, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Kylian Mbappe, Real Madrid'e transferinin ardından bugün ilk kez Santiago Bernabéu Stadyumu'na çıkacak.

Mbappe için görkemli bir imza töreni düzenlemeye hazırlanan Real Madrid, 80 bin bilet satıldığını ve stadyumun tamamen dolacağını açıkladı.

İmza töreni öncesinde sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncu, resmi imzaların atılmasının ardından taraftarın önüne çıkacak.

Mbappe daha sonra basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Mbappe için düzenlenen organizasyon, Real Madrid'in YouTube kanalından da canlı izlenebilecek.

"HAYALLERİMİN TAKIMI"

Mbappe, 3 Haziran'da yaptığı paylaşımda Real Madrid için 'hayallerimin takımı' demiş ve "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER SÜRECİ

Real Madrid ile Mbappe arasında kurulan temaslar yaklaşık 3 yıl boyunca devam etmişti. 2021'de transferin gerçekleşmesi beklenirken PSG, Real Madrid'in transferini reddetmiş, 2022'de ise Mbappe PSG ile sözleşme uzatmıştı.

Geçen sezonun ardından boşa çıkan Mbappe, Real Madrid ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki süper yıldızın ne kadar kazanacağı henüz açıklanmadı. Mbappe'ye Real Madrid'in yaklaşık 150 milyon euro imza parası, yıllık ise 20 milyon euro civarında para ödeyeceği aktarıldı. Öte yandan imaj haklarının yüzde 80'i de Fransız süper yıldızın elinde olacak.

Mbappe, Madrid ekibinde 9 numaralı formayı giyecek.