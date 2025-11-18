Mbappe ile PSG arasında 500 milyon euroluk dava

Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında bir süredir perde arkasında devam eden anlaşmazlık, artık resmi bir hukuk savaşına dönüşmüş durumda. Fransız devi ile Real Madrid’e transfer olan süper yıldız, birbirlerine yönelttikleri yüz milyonlarca Euro’luk tazminat talepleriyle mahkemede karşı karşıya gelecek.

PSG cephesi, 2023 yazında yaşanan ünlü “Al Hilal krizi”ni dosyanın merkezine yerleştirdi. Kulüp, Mbappé’nin Suudi Arabistan ekibinin 300 milyon euroluk astronomik teklifini kabul etmemesinin “devasa bir ekonomik zarara” yol açtığını savunuyor. Paris temsilcilerine göre bu karar, daha önce oyuncuyla yapılan bazı kritik mutabakatları da hükümsüz bırakmış durumda. Bu gerekçelerle PSG, eski yıldızından 240 milyon euro talep ediyor.

Ancak Mbappé’nin cevabı da bir o kadar sert. Fransız yıldız, PSG’nin kendisine yönelik “psikolojik baskı, sözleşme ihlalleri ve haksız uygulamalar” nedeniyle toplam 260 milyon Euro istiyor. Talebin kalemleri ise dikkat çekici:

Psikolojik taciz: 37,5 M€

Sözleşme şartlarının hukuksuz şekilde değiştirilmek istenmesi: 6,25 M€

İhbar tazminatı: 13,65 M€

Yasal kıdem tazminatı: 25,7 M€

Haksız işten çıkarılma: 44,6 M€

Ödenmeyen imza bonusu (tatil ücreti dahil): 40,4 M€

Nisan–Haziran 2024 dönemine ilişkin geriye dönük maaş ve izin ücreti: 19 M€

Etik bonusu: 1,65 M€

Beyan edilmemiş ek iş karşılığı: 37,5 M€

İş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle tazminat: 18,75 M€

Güvenlik yükümlülüğünün ihlali: 18,75 M€

'İTİBAR ZEDELEME'

Mbappe tarafı ayrıca PSG’nin kendisini aylarca yalnız antrenmanlara göndermek, takımdan soyutlamak ve “itibarını zedelemeye yönelik uygulamalar”la baskı altında tutmaya çalıştığını iddia ediyor. Bu süreçte yaşananların “sistematik bir mobbing” olduğunu savunan oyuncu cephesi, kulübün FIFA ve Fransız iş hukuku kurallarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

PSG’nin avukatları ise Mbappé’nin 2023 yazında uzatılan sözleşmesinin bir dizi kritik yükümlülük içerdiğini, oyuncunun bu yükümlülükleri yerine getirmediğini ve kulübün ekonomik planlarının Mbappé’nin kararlarıyla altüst olduğunu savunuyor.

Bu karşılıklı suçlamalarla açılan dosya, futbol tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmalarından biri olarak şimdiden kayıtlara geçti. Mahkeme sürecinin aylar, hatta yıllar sürmesi bekleniyor. Bir dönem “Paris’in altın çocuğu” olan Mbappé ile PSG arasındaki bağ ise artık tamamen kopmuş durumda. Tarafların taleplerinin toplamı 500 milyon Euro’yu aşarken, dünya futbolunun gözü şimdi bu dev davanın sonuçlarında olacak.