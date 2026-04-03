Mbappe'nin Kante'yi işaret ederek yaptığı hareket tartışma yarattı

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları devam ederken Fransa'nın Kolombiya ile karşılaştığı mücadelede Kylian Mbappe'nin hareketi tartışma yarattı.

4 gün önce oynanan ve Fransa'nın 3-1 kazandığı müsabakada Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante maçta ilk 11'de kaptan olarak başladı.

Takımın birinci kaptanı Mbappe ise yedekteydi ve oyuna sonradan dahil oldu.

Maça 78'inci dakikada Olise ile birlikte giren Mbappe'nin değişikliği kenarda beklerken yaptığı bir hareket tartışma yarattı.

Mbappe demanding the armband from Kante before coming on… pic.twitter.com/qVAAVConY1 — TK (@TeaKupps) April 2, 2026

Değişiklik sırasında Rayan Cherki oyundan çıkarken Mbappe, Cherki'ye o sırada yanında bulunan Kante'yi işaret ederek kolundaki kaptanlık pazubandını alıp kendisine getirmesini istedi.

Mbappe'nin bu hareketi tartışma yaratırken bazı taraftarlar Mbappe'nin hazırlık maçında böyle bir şey yapmasına tepki gösterdi.

Futbolda takımın birinci kaptanı oyuna sonradan girdiğinde, o sırada kaptan olan oyuncu pazubandı kendisi getirip oyuncunun koluna takıyor.

ZİDANE'DAN ELEŞTİRİ

Fransa'nın efsane futbolcularından Zinedine Zidane da Mbappe'nin tavrını eleştirdi. Konuyla ilgili düşüncesi sorulan Zidane, "Mbappe’nin yaptığı şey gerçekten saygısızcaydı. N’Golo Kante gibi tecrübeli bir oyuncudan kaptanlık pazubandı bu şekilde talep edilmez. Gerçek liderlik böyle işlemez. Kante, hiç göze batmadan takım için sessizce her şeyi veriyor" dedi.