Mbappe, PSG taraftarına veda etti

Dünyanın en iyi futbolcularından Kylian Mbappe, dün akşam PSG formasıyla son kez kendi sahasında maça çıktı. Mbappe, taraftarlarına golle veda etti.

Sezon sonu 7 yıl formasını giydiği PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe, Parc De Prince'teki son maçına dün akşam çıktı.

Takımının Toluouse'a 3-1 kaybettiği karşılaşmada Mbappe maçın ilk golünü kaydetti.

Daha önce lig şampiyonluğunu kazanan PSG, maç sonu kupayı kaldırarak kutlama düzenledi. Mbappe kutlamayla birlikte seyircisine veda etti.

PSG'nin sezon bitmeden önce Nice ve Metz ile deplasmanda oynayacak. Fransa Kupası finalinde ise 25 Mayıs'ta Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan PSG teknik direktörü Luis Enrique, Mbappe için şunları söyledi:

"Mbappe'yi çalıştırmak büyük bir keyifti. Her zaman mükemmeldi ve bir rol model oldu. Onun hakkında söyleyeceğim hiçbir şey yok. Her zaman müthişti."

Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.