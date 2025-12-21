Mbappe, Ronaldo'nun rekorunu egale etti

La Liga’nın 16. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla’yı 2-0 mağlup etti.

Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 38. dakikada Jude Bellingham’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Real Madrid, ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarken farkı 86. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe’nin golüyle ikiye çıkardı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid puanını 42’ye yükseltirken, Sevilla 20 puanda kaldı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, 72. dakikada yerini Eduardo Camavinga’ya bıraktı. Sevilla’da Marcao, 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

59 GOL ATTI

Bu sonuçla birlikte Mbappe, Real Madrid formasıyla 2025 takvim yılında 59 gole ulaştı. Fransız futbolcu, bu performansıyla Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de bir takvim yılında attığı en yüksek gol sayısına ulaştı.