Mbappe ve Le Pen arasında 'aşırı sağ' tartışması

Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından Cezayir ve Kamerun kökenli Fransız oyuncu Kyliam Mbappe, ülkesinde gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini Marine Le Pen’in aşırı sağcı partisinin kazanmasına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Paris’in kuzey banliyölerinde büyüyen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, bu hafta Vanity Fair’e verdiği röportajda, “Onlar gibi insanlar iktidara geldiğinde bunun ülkem için ne anlama geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğurabileceğini biliyorum” dedi.

Le Pen’in göç karşıtı Ulusal Birlik (RN) partisinin 30 yaşındaki lideri Jordan Bardella, baharda yapılacak cumhurbaşkanlığı yarışı öncesinde anketlerde yüksek oy oranına sahip partisinin hedef alınmasının ardından futbol yıldızına yanıt verdi.

"MBAPPÉ PSG’DEN AYRILINCA NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Bardella, 2024’te Paris Saint-Germain’den ayrılarak Real Madrid’e transfer olan Mbappe’ye, kendisi takımdan ayrıldıktan sonra PSG'nin uzun yıllardır hedeflediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasını vurgulayarak göndermede bulundu: “Kylian Mbappé PSG’den ayrılınca ne olduğunu biliyorum: Kulüp Şampiyonlar Ligi’ni kazanıyor! (Ve belki yakında ikinci kez)."

Le Pen ise çarşamba günü RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Açıkçası futbolseverlerin, Mbappé’den etkilenmeden kime oy vereceklerini bilecek kadar özgür olduğunu düşünüyorum” dedi.

"SİYASİ AKTİVİSTE DÖNÜŞMEMELİ"

RN milletvekili ve parti sözcüsü Julien Odoul, Fransa Milli Takımı kaptanı olarak Mbappe’nin, milyonlarca RN seçmeni dahil tüm Fransa’yı temsil etmesi gerektiğini ve “siyasi aktiviste” dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

POLEMİK ESKİYE DAYANIYOR

Le Pen’in aday olmasını engelleyen yasağın istinaf mahkemesi tarafından onanması halinde bu yaz partinin cumhurbaşkanı adayı olabilecek Bardella’nın Mbappe ile polemiği eskiye dayanıyor.

Fransa’da 2024’te yapılan erken genel seçim döneminde Mbappe, RN’nin seçimde elde ettiği kazanımları “felaket” olarak nitelendirmişti. Bardella ise maddi imkânları geniş sporcuların “geçimini artık sağlayamayan, kendini artık güvende hissetmeyen insanlara ders vermesini” görmenin 'utanç verici olduğunu' söylemişti.