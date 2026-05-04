Mbaye Diagne'nin Senegal bayrağı açmasına polis engeli

TFF 1. Lig’in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Amedspor’un kutlamalarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın ardından sahada kutlama yapan futbolculardan Mbaye Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını açmak istedi. Bu sırada güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle bayrak bir süre açılmadı.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Olay sırasında bölgede bulunan Amedspor Başkanı Nahit Eren, yaşananların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade etti. Eren, güvenlik güçlerinin bayrağı farklı bir sembolle karıştırdığını belirtti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bayrağın PKK bayrağıyla karıştırıldığını ifade etti.

GENİŞ YANKI BULDU

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından durumun netleşmesiyle müdahale sona erdi. Diagne, Senegal bayrağını açarak takımının Süper Lig’e yükselme sevincine katıldı.