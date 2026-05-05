Mbaye Diagne’nin evine Senegal bayrağı için polis gitmiş

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalarda, Mbaye Diagne’nin açtığı Senegal bayrağı tartışmalara neden oldu. Kulüp Başkanı Nahit Eren, yaşananların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Diagne, 2 Mayıs’ta Iğdır FK ile oynanan maçın ardından sahada Senegal bayrağı açmış, bu sırada bayrağa müdahale edilmek istenmişti. Tartışma, kutlamaların ardından da devam etti.

"YANLIŞ ANLAŞILMA"

Tele2 Haber’in YouTube kanalında konuşan Eren, Diagne’nin kentteki evinin balkonuna da Senegal bayrağı astığını ve bu nedenle polis ekiplerinin adrese gittiğini söyledi.

Eren, ihbar üzerine yapılan kontrolün ardından bayrağın Senegal’e ait olduğunun anlaşılmasıyla ekiplerin ayrıldığını ifade etti.

Yaşananların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını dile getiren Eren, Türkiye’de geçmiş dönemlerden gelen bazı hassasiyetlerin bu tür yanlış anlaşılmalara yol açabildiğini belirtti.

Eren ayrıca, Diagne’nin ailesinin de statta Senegal bayrağı açtığını ve bu durumun kendi aralarında espri konusu olduğunu aktarırken, olayların büyümesinde bayrağın tanınmamasının etkili olduğunu vurguladı.