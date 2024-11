McDonald’s’ta sendikasızlaştırmaya tepki

Sendikal hakları gasbedilmeye çalışılan nakliyat işçileri, İstanbul’daki 3 McDonalds şubesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

McDonald’s’ın lojistik işlerini yapan Havi Lojistik firmasında çalışan Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş) üyesi işçiler, işverenin sendikanın yetki başvurusuna itiraz etmesini protesto etti. İşçilerin örgütlendiği Nakliyat-İş tarafından yapılan açıklamada “Keyfi itiraz geri çekiline kadar tüm McDonald’s işyerleri eylem alanımızdır” ifadeleri yer aldı.

Sendikanın gerekli yasal çoğunluğu sağladığı Çalışma Bakanlığı tarafından tespit edilmiş olmasına rağmen işverenin yetki itirazında bulunmasına tepki gösteren Nakliyat-İş, bir haftadır çeşitli illerde eylemler gerçekleştirdi. Daha önce de İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Konya’da protestolar düzenleyen Nakliyat-İş, son olarak dün İstanbul’un Fatih ilçesindeki Sultanahmet, Aksaray ve Çapa şubelerinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sendikal haklar önündeki engeller kaldırılana dek McDonald’s şubeleri önünde basın açıklamaları ve oturma eylemlerine devam edileceğinin altı çizildi, “McDonald’s’ın tüm işyerleri eylem alanımızdır” denildi.

SENDİKA GİRMESİN DİYE HER YOL DENENİYOR

İşverenler, sendikaların yetki belgelerine keyfi bir şekilde itiraz etmeye devam ediyor. Balıkesir’de bulunan Ekos Teknoloji işvereni, Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) yetki başvurusuna itiraz etti. Daha sonra fabrikalarından birini Sakarya’ya taşıyacağı gerekçesiyle Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) toplu işçi çıkarma başvurusunda bulunan işveren, başvuruyu sendika ve işçilerden gizledi. Sendikayı engellemek için her yolu deneyen işveren, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler tarafından önceki akşam işyeri önünde protesto edildi. Protestolar Ekos işçilerinin ve Birleşik Metal-İş işyeri temsilcilerinin yanı sıra Birleşik Metal-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı ve Bursa Şube Yöneticileri katıldı.

Eylemde basın açıklamasını Genel Örgütlenme Sekreteri Elmacı okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ekos işverenine bir kez daha sesleniyoruz: Sendikamız ve üyelerimiz mücadeleye hazırdır. Ekos’ta üyelerimizin sendika hakkına müdahale anlamına gelecek her türlü girişime karşı demokratik tepkimizi her an ortaya koyabileceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Buna sessiz kalmamızı kimse bizden beklemesin! Sendikamızın ve metal işçilerinin mücadele tarihi işverenlerin bu tarz girişimlerini, saldırılarını püskürttüğü onlarca örnekle dolu, bir yenisini de Ekos’ta yaratmaya hazırız.”