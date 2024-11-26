MCG Tower davası: Kaymakamlık, kamu görevlilerine soruşturma izni vermedi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Söz konusu binanın çökmesi neticesinde gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarında bir kısım kamu görevlilerinin 'yüksek kat yapılaşmasına imkan verildiğinden' kusurlu oldukları" iddiasına ilişkin İskenderun Belediye görevlisi inşaat mühendisi Tayfun Kaba ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti.

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE KARAR VERİLDİ"

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder imzalı 11 Kasım tarihli kararda, İskenderun Belediye görevlisi inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında soruşturma izni verilmedi. Karar, ailelere yeni tebliğ edildi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna atıf yapılarak, şöyle denildi:

"İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda; 'Dava konusu binanın inşaatında her ne kadar mimari ve statik betonarme projelerinde mühendislik açısından az da olsa kusurlar bulunsa da TDY-2007 Deprem yönetmeliği şartlarına uygun olarak projelendirildiği görülmüştür. Hatay ili İskenderun ilçesi, TDY-2007 yönetmeliğince 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Söz konusu binanın statik projesi TDY-2007 yönetmeliği yürürlükteyken yapılmıştır. Dolayısıyla kullanılan tasarım deprem yer ivmesi olarak 0.4g hesaplarda kullanılmıştır. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Pazarcık depreminde İskenderun'da AFAD tarafından ölçülen yer ivmesi değeri 0.7g seviyesine çıkmıştır. Bu nedenle statik proje hazırlanırken yapılan tüm hesaplar yönetmeliğe uygun yapılmış olsa da, depremde ortaya çıkan kuvvetlerden de, deprem için TDY-2007 Yönetmeliği yetersiz kalmıştır. Hatay ili İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan MCG Tower binasının yıkılmasının ana sebeplerinden en önemlisi, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremlerinde meydana gelen kuvvetli yer hareketinin büyüklüğüdür. Diğer sebepler ise mevcut yapının geoteknik raporunda önerilen jet grout zemin iyileştirmesinin uygulamada eksik, kusurlu ve denetimsiz yapılmasıyla birlikte mevcut imar durumunun zemin koşullarına bakmaksızın yüksek kat yapılaşmasına imkân vermesidir' şeklinde değerlendirme yapıldığı, inşaat mühendisi Tayfun Kaba'nın binaya ait statik projenin İskenderun Belediyesi adına onayını yapmış olduğu, bilirkişi raporunun incelenmesinden dava konusu binanın inşaatında her ne kadar mimari ve statik betonarme projelerinde mühendislik açısından az da olsa kusurlar bulunsa da TDY-2007 Deprem yönetmeliği şartlarına uygun olarak projelendirildiği anlaşıldığından, inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildi."

"SÜRECİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

MCG Tower davası aileleri, İskenderun Kaymakamlığı'nın kararına itiraz edeceklerini açıklayarak, şunları kaydetti:

"İskenderun Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği, 11 Kasım 2024 tarihinde skandal bir karara imza attı. Kaymakam tarafından imzalanan belgeye göre, MCG Tower davasında kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmedi. Üç yıllık bir bina olan MCG Tower, 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. Bu konuda kamu görevlilerinin yargılanması bekleniyordu. Ancak kamu personelinin yargılanmasıyla ilgili soruşturma izni verilmedi. İlginç olan sadece bir kamu personeli açısından değerlendirme yapılırken, belediyede görevli personel Tayfun Kaba hakkında yapılan işlemin 2007 Deprem Yönetmeliği’ne uygun olduğu gerekçe gösterilerek soruşturma izni verilmemesine karar verilmesiydi. Aynı zamanda soruşturma izni verilmeyen belediye görevlisi statik projeye onay veren kişi.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan belgede, Konya Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna dayanıldı. Bu raporda, depremin ivme değeri gerçeğe aykırı bir şekilde 0.7g olarak değerlendirilmiştir. Ancak, MCG Tower için en yakın ölçülen istasyon değeri Deprem Yönetmeliği’nin sınırları içerisindedir. Konya Teknik Üniversitesi’nin 0.7g ivme değeri üzerinden gerçeği çarpıttığı belirtilmektedir. AFAD verilerine göre, ivmenin 0.17g olduğu tespit edilmiş ve bu bulgular daha önce mahkemeye sunulmuştur. Bu konuda yakınlarını kaybeden aileler olarak, Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz hakkımızı kullanacağız. Sürecin peşini bırakmayacağız. Tüm sorumlular yargılanıp ceza alana kadar, kamu görevlileri de gereken cezayı alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

İSKENDERUN KAYMAKAMI ÖNDER 8 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, 3 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İskenderun Kaymakamlığı'na atanmış, 8 Kasım'da göreve başlamıştı. Önder, göreve başladığı dair yayınladığı mesajda, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, şu ifadelere yer vermişti:

"Yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine bağlı, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, karşılaştığımız sorunları taraflarıyla konuşarak, görüşerek, istişare ederek çözmeye çalışmak olacaktır. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerini hep beraber yaşadık. Bu vesile ile asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hemşerilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Başta depremin izlerini ortadan kaldırmak için devam eden ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandırırken, halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Allah yardımcımız olsun. Allah bizleri mahcup etmesin inşallah."

Önder'in 8 Kasım'da göreve başladıktan 3 gün sonra, 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği MCG Tower ile ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi dikkat çekti.