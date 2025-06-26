MCG Tower davası: Mahkeme üçüncü bilirkişi raporu alınmasına karar verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi Muhammet Coşkun Gökkan, statik proje müellifi ve kaba inşaatı gerçekleştiren Mehmet Yılmazlar, şantiye şefi Şule Genç Özbay, mimari proje müellifi Meltem Yılanoğlu, jeolojik etüt müellifi Sefa Apak, jeofizik etüt müellifi Mehmet İnce, jeoteknik etüt müellifi Yıldıray Şengül, projelendirme ve yapım sürecinde denetim görevini üstlenen yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin Karaömer, yapı denetim şirketi bünyesinde statik sorumlusu ve şirket yetkilisi Hikmet Nural, yapı denetim şirketinin mimari sorumlusu Hatice Sezer, ustabaşılar Abdulhamit Bostancı, Ali Cemil Arıcan ve firma sahibi Ferhat Sönmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Dosya kapsamında 13 sanık da tutuksuz yargılanıyor.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan müteahhit Mehmet Coşkun Gökkan ile tutuksuz sanıklardan ustabaşı Abdülhamit Bostancı ve firma sahibi Ferhat Sönmez Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Şengül, proje mimarı Meltem Yılanoğlu, mimar Hatice Sezer, statik proje mühendisi Mehmet Yılmazlar, jeoloji mühendisi Mehmet İnce ile tanık Tevfik Yıldız’ın salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı. Sanıklardan bazıları ise duruşmaya katılmadı.

“RAPORA GÖRE SANIKLAR ASLİ KUSURLU, TUTUKLANMALILAR”

Geçen günlerde gelen bilirkişi raporunda tüm sanıklar "asli kusurlu" sayıldı. Rapordan sonraki ilk duruşmada da müşteki avukatları raporu aktararak, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar ise rapora itiraz etti.

Sanıklar duruşmada suçu birbirlerine attılar. Binanın altını yapan üst kısmı, üst kısmı yapan alt kısmı yapanı suçladı. Statik proje mühendisi Mehmet Yılmazlar, "Zemin altına jeoground çakılıyor. 4,5 metre kazıldı, bu kazmalar jeogroundı kırdı. ‘Bu bina buradan yıkıldı’ 1100 metrekare büyüme yapıldı. Bu binada çok sorun var. Ben proje çizdim. Bu bina benim projeme göre yapılsaydı, yıkılmazdı. Benim anlım açık" dedi.

Mahkeme sonrası müşteki aileler adına açıklama yapan Avukat Eren Can, "Bu davada görüyoruz ki kimse işini yapmamış. Şantiye şefi Şule Genç Özbay, ‘Ben çaycıydım, ofis işi için işe alındım. Şantiye şefi olduğumdan haberim bile yoktu. Herkes görevini ihmal etmiş'' dedi.

"SANIKLAR SUÇU BİRBİRLERİNE ATTI"

Uzun süredir beklenen bilirkişi raporunun sonunda dosyaya ulaştığını vurgulayan Can, devamla şunları söyledi:

"Bilirkişi raporunda tüm sanıkların asli kusurlu olduğu açıkça tespit edildi. Ancak buna rağmen, bugünkü duruşmada tutuklama taleplerimiz reddedildi. Duruşmada tüm sanıklar birbirini suçladı, aslında birbirlerinin sorumluluğunu ve ihmallerini itiraf ettiler. Buna rağmen mahkeme dosyayı yeni bir bilirkişi heyetinden yeniden rapor alınmak üzere erteledi. Bu karar bizleri derinden yaraladı ve vicdanları sızlattı. Bir kez daha görüyoruz ki adalet geciktikçe, toplumun adalete olan inancı da zedeleniyor. Biz hayatını kaybeden yakınlarımız için geride kalanlarımız için ve başka canlar yanmasın diye adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Mahkeme heyeti üçüncü yeni bir rapor alınmasına karar verdi. Bu raporun alınacağı heyette mühendis, mimarın yanı sıra bir hukukçu da yer alacak.

Bir sonraki duruşma 6 Kasım’a ertelenirken aileler tüm kamuoyu, meslek odaları ve dayanışma gösteren herkesi süreci takip etmeye çağırdı.