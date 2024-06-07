McGill Üniversitesi'nde Filistin eylemi: Polis biber gazıyla müdahale etti

McGill Üniversitesi'nin idari binasında Filistin'e destek gösterileri yapan öğrencilere karşı polis biber gazı kullandı. Polis sözcüsü, gözaltı sayısına dair bilgi veremeyeceğini söyledi.

Kanada'da polis, McGill Üniversitesinin idari binasında Filistin'e destek gösterileri yapan öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.

Montreal Gazette'nin haberine göre, Filistin'e destek için kampüste gösteri düzenleyen McGill Üniversitesi öğrencileri, yönetimin İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişki kesme taleplerine uymaması nedeniyle idari binaya girerek camlarındandan Filistin bayrağı salladı.

Montreal polisi, göstericileri dağıtmak için geldiği kampüste, idari binadaki öğrencilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

GÖZALTILARA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, idari binadaki öğrencilere müdahalede bulunulduğunu doğrularken gözaltı sayısına dair bilgi veremeyeceğini söyledi.

Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrenciler de "Burada şiddet yok, neden zırhlı kıyafet giyiyorsunuz?" diyerek polis müdahalesine tepki gösterdi.

Adını vermek istemeyen bir çalışan, göstericilerle görüştüğünü aktararak "Saldırgan değillerdi ve kimseyi tehdit etmiyorlardı" ifadesini kullandı.

"ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SOYKIRIMIN FİNANSMANINDA SUÇ ORTAĞI"

Güvenlik sebebiyle ismini vermek istemeyen McGill Filistin İnsan Hakları Dayanışmasından (SPHR) bir sözcü de Üniversite yönetiminin, Gazze'deki "soykırımın finansmanında ve desteklenmesinde suç ortağı" olduğunu belirtti.

Sözcü, "Okul harçlarımızın, Gazze'deki çocukların üzerine bomba yağdıran silah üretim şirketlerine yatırım yapmak için kullanılmasını istemiyoruz" dedi.

ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler, 27 Nisan'da kamp kurarak Filistin'e destek gösterilerine başlamıştı.