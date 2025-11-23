McLaren'e büyük şok: Yarıştan ihraç edildiler

Lando Norris ve Oscar Piastri, teknik ihlal nedeniyle Las Vegas Grand Prix’sinden diskalifiye edildi.

Norris yarışı ikinci sırada bitirerek şampiyona liderliğini korumuş, Piastri ise dördüncü sırada yer almıştı. Ancak yarışın ardından her iki McLaren aracı da incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde araçların tabanındaki sürütme plakasında aşırı aşınma tespit edildi.

McLaren ekibi, yerel saatle 23.45’te yarış komiserlerinin karşısına çıkarak durumu değerlendirdi ve kendi savunmasını sundu. İncelemenin ardından her iki aracın da plakalarının, her Grand Prix sonunda en az 9 mm olması gereken kalınlığın altında olduğu belirlendi.

Bu çift diskalifiye, McLaren tarihindeki ilk “çifte ihraç” olarak kayda geçti. Sonuçların güncellenmesiyle birlikte George Russell ikinci sıraya yükselirken, Mercedes pilotu Kimi Antonelli de kariyerinin ilk F1 podyumuna çıkarak üçüncü basamağı aldı.

Norris, diskalifiye kararına rağmen şampiyonada Piastri karşısındaki 24 puanlık farkı koruyor. Ancak Las Vegas’ı kazanan Max Verstappen, sezonun bitimine iki yarış kala artık Piastri ile puan puana gelmiş durumda.