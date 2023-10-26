MDF yüklü tır devrildi
Kaynak: İHA
Düzce’de kavşakta dönüş yapan MDF yüklü tırın devrilmesi sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Kaynaşlı gişeler mevki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Şanlıurfa’ya MDF taşıyan M.R.B. idaresindeki 06 DUN 33 plakalı Mercedes marka tır, köprülü kavşak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Tırın devrilmesiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmalar sonrasında trafik akışı tek şeritten sağlanırken, tırın yoldan kaldırma çalışmalarına da başlandı.
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