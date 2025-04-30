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MEB: 1381 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca 1381 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

Güncel
  • 30.04.2025 14:03
  • Giriş: 30.04.2025 14:03
  • Güncelleme: 30.04.2025 14:06
Kaynak: AA
MEB: 1381 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda 1381 engelli öğretmenin ataması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilen atama, 62 farklı branşta uygulandı.

Atamalar, adayların tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Öğretmenlerin yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

Adayların 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruları alınmıştı.

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