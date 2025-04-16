MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihlerini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, başvuruların 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik yazılı açıklama paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyurunun 18 Nisan 2025'te paylaşılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı' müjdesi verilmiştir.

18 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak.



Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.”