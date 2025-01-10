MEB 2025 Son Hafta Sosyal Etkinlik Programı | MEB son hafta etkinlik programını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen yıl okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla son hafta etkinlik programı kapsamında "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" uygulamasını hayata geçirilmişti. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte MEB 2025 Son Hafta Sosyal Etkinlik Programı araştırması hız kazandı. MEB son hafta etkinlik programını duyurdu. MEB'in son hafta etkinlik programıyla birlikte ilk dönemin son haftası olan 13,14,15,16 Ocak tarihlerinde öğrencilerin programı belli oldu. PDF olarak paylaşılan son hafta etkinlik programı öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde. İşte MEB 2025 son hafta etkinlik programı ve diğer detaylar!

MEB 2025 SON HAFTA SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMI

MEB'in paylaştığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk dönem son hafta etkinlik gün gün örnek planlamalar yer aldı. Yayınlanan "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" 13 Ocak Pazartesi ile 16 Ocak Perşembe günlerini kapsıyor.

13 Ocak Pazartesi Sosyal Etkinlik Programı

Yetenek Paylaşım Saati: Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmaları, sunumlar veya söyleşiler düzenleyecek. İçerikler, okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmaları, sunumlar veya söyleşiler düzenleyecek. İçerikler, okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak. Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Münazara": Öğrenciler, sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik oyunlardan biri olan münazara yapabilecek.

Öğrenciler, sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik oyunlardan biri olan münazara yapabilecek. Bilgi Yarışması: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve cevaplar hazırlayacak. Yarışmalar aynı saatte, her sınıfta gerçekleştirilecek.

14 Ocak Salı Sosyal Etkinlik Programı

Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Öğrenciler, çeşitli meslek gruplarından uzman konuşmacıların yer alacağı etkinliklere katılabilecek.

Öğrenciler, çeşitli meslek gruplarından uzman konuşmacıların yer alacağı etkinliklere katılabilecek. Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Roller Tartışıyor": Öğrenciler, "roller tartışıyor" etkinliğinde bir konu üzerine tartışma yapacak.

Öğrenciler, "roller tartışıyor" etkinliğinde bir konu üzerine tartışma yapacak. Oyun Saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunlarının oynanacağı serbest zaman etkinliği planlanacak. Temel eğitim öğrencileri için MEB'in "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" dijital kitabı kullanılabilecek.

15 Ocak Çarşamba Sosyal Etkinlik Programı

Bir Fikrim Var Saati: Öğrenciler, dünya ve toplumsal konularda bilgi alışverişi yaparak kendi sorumluluklarını tartışacak.

Öğrenciler, dünya ve toplumsal konularda bilgi alışverişi yaparak kendi sorumluluklarını tartışacak. Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Hitabet Yarışı": Her sınıftaki öğrenciler arasında, "hitabet yarışı" düzenlenecek.

Her sınıftaki öğrenciler arasında, "hitabet yarışı" düzenlenecek. Belgesel ve Animasyon Gösterimi: Öğretmenler ve okul idaresi tarafından yaş düzeyine uygun belgesel veya animasyonlar gösterilecek.

16 Ocak Perşembe Sosyal Etkinlik Programı

İyiliği Paylaş Saati: Öğrenciler, yaptıkları bir iyiliği paylaşarak iyilik yapma kavramı üzerine konuşacak.

Öğrenciler, yaptıkları bir iyiliği paylaşarak iyilik yapma kavramı üzerine konuşacak. Dilimizin Zenginlikleri-Kelime Oyunları: Her sınıf düzeyinde "kelime oyunları" düzenlenecek.

Her sınıf düzeyinde "kelime oyunları" düzenlenecek. Sergi: Dönem boyunca yapılan çalışmalar, dergi ve gazete tasarımları, fotoğraf veya resim kulüplerinin çalışmalarından oluşan sergiler açılacak.

Öğrenciler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ilkokul 1. sınıflarda ise karne yerine sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçilecek.

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