MEB açıkladı: Yaz tatili öne çekilecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin öne çekilerek Kurban Bayramı ile birlikte başlatılacağına dair iddiaları yalanladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin haziran ayının başına çekilerek Kurban Bayramı ile başlatılacağına dair iddiaları yalanladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takviminin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı şekilde ilerleyeceğini açıkladı.
HaberTürk'ün aktardığına göre söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği kaydedildi.