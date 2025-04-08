MEB açıkladı: Yaz tatili öne çekilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin haziran ayının başına çekilerek Kurban Bayramı ile başlatılacağına dair iddiaları yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takviminin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı şekilde ilerleyeceğini açıkladı.

HaberTürk'ün aktardığına göre söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği kaydedildi.