MEB AGS ÖABT 2026: MEB AGS ÖABT Ne Zaman? İşte 2026 MEB AGS ÖABT Başvuru ve Sınav Tarihi

MEB AGS ÖABT 2026 sınavı için geri sayım başladı. Öğretmenlik mesleğine giriş sürecini yeniden şekillendiren Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 yılında da ÖSYM tarafından uygulanacak. Öğretmen adaylarının genel yetenek, genel kültür, eğitim mevzuatı ve özellikle Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) yeterliklerinin ölçüldüğü bu kritik sınavın tarihi, yayımlanan ÖSYM takvimi ile netleşti. Adaylar şimdi, “MEB AGS ÖABT 2026 ne zaman?”, “Başvurular hangi tarihlerde yapılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

MEB AGS ÖABT 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre; AGS ve ÖABT 2026 sınavları 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar iki ayrı oturumda yapılacak olup, adayların hem öğretmenlik mesleğine hazırlık hem de alan bilgisi yeterlilikleri detaylı şekilde değerlendirilecek.

MEB AGS VE ÖABT 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

AGS ve AGS-ÖABT başvuru takvimi de resmi olarak duyuruldu. Adayların sınav sürecini aksatmaması için başvuru dönemini yakından takip etmeleri gerekiyor.

Süreç Tarih MEB AGS ÖABT Sınav Tarihi 12 Temmuz 2026 Başvuru Başlangıç Tarihi 05 Mayıs 2026 Başvuru Bitiş Tarihi 08 Mayıs 2026 Geç Başvuru Günü 03 Haziran 2026

MEB AGS ÖABT 2026 SINAVININ AMACI NEDİR?

MEB Akademi Giriş Sınavı, öğretmen adaylarının mesleğe kabul sürecinde kullanılan en önemli aşamalardan biridir. Yeni düzenlemeyle birlikte KPSS'nin yerine getirilen AGS, şu yeterlilikleri ölçmeyi hedefler:

Genel Yetenek: Sözel ve sayısal düşünme becerileri

Sözel ve sayısal düşünme becerileri Genel Kültür: Güncel bilgi düzeyi, sosyal bilimler alanı bilgisi

Güncel bilgi düzeyi, sosyal bilimler alanı bilgisi Eğitim Mevzuatı: Öğretmenlik meslek kanunu ve eğitim politikaları bilgisi

Öğretmenlik meslek kanunu ve eğitim politikaları bilgisi ÖABT: Adayın kendi branşındaki mesleki yeterliliği

Bu kapsamlı değerlendirme sayesinde, öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık programına uygunluğu belirlenir.

MEB AGS ÖABT 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

AGS ve ÖABT sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB AGS ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvurular 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.

MEB AGS ÖABT geç başvuru günü ne zaman?

Geç başvuru günü 3 Haziran 2026 olarak belirlendi.

MEB AGS ÖABT sınavını kimler girebilir?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak görev almak isteyen ve ilgili şartları taşıyan tüm öğretmen adayları sınava başvurabilir.

AGS ve ÖABT aynı gün mü yapılacak?

Evet. Her iki sınav da 12 Temmuz 2026 tarihinde iki oturum şeklinde uygulanacak.