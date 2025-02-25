MEB AGS ÖRNEK SORULAR | Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) konu ve soru dağılımı değişmesinin ardından bakanlık MEB AGS örnek sorular için kitapçıkları yayımladı. Öğretmen adaylarının girdiği Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı, yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirilmesiyle beklenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF dosyası sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. İşte Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF ve Bakanlık tarafından hazırlanan AGS örnek sorular!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademi Giriş Sınavı (AGS) çalışmaları kapsamında MEB AGS örnek sorular kitapçığı yayınlandı. Kitapçığın yayınlanmasıyla birlikte sınava katılacak adaylar Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF dosyasını araştırıyor. AGS sınavında adaylara ilk oturumda 80, ÖABT oturumunda 50 soru olarak toplamda 130 soru sorulacak. İşte Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF ve Bakanlık tarafından hazırlanan AGS örnek sorular!
MEB AGS ÖRNEK SORULAR
Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır. Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir." dendi
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AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI
ÖSYM'nin yayınladığı MEB AGS örnek soru kitapçığı içerisinde 23 örnek soru yer aldı. İşte Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı: