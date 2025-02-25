MEB AGS ÖRNEK SORULAR | Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademi Giriş Sınavı (AGS) çalışmaları kapsamında MEB AGS örnek sorular kitapçığı yayınlandı. Kitapçığın yayınlanmasıyla birlikte sınava katılacak adaylar Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF dosyasını araştırıyor. AGS sınavında adaylara ilk oturumda 80, ÖABT oturumunda 50 soru olarak toplamda 130 soru sorulacak. İşte Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı PDF ve Bakanlık tarafından hazırlanan AGS örnek sorular!

MEB AGS ÖRNEK SORULAR

Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır. Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir." dendi

MEB AGS ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM'nin yayınladığı MEB AGS örnek soru kitapçığı içerisinde 23 örnek soru yer aldı. İşte Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı: