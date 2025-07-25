MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS ve ÖABT sonuç tarihi belli oldu

13 Temmuz’da uygulanan 2025 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve ÖABT sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte MEB AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih…

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