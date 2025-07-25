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MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS ve ÖABT sonuç tarihi belli oldu

13 Temmuz’da uygulanan 2025 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve ÖABT sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte MEB AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih…

BirBilgi
  • 25.07.2025 13:13
  • Giriş: 25.07.2025 13:13
  • Güncelleme: 25.07.2025 13:15
MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS ve ÖABT sonuç tarihi belli oldu

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalarına hız verdi.

Başvuru süreci 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlanan sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle netleşti.

MEB AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2025 MEB-AGS ve ÖABT sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Açıklanacak sonuçlar, adayların ilgili öğretmenlik ve akademi programlarına yerleştirme süreçlerinde belirleyici olacak.

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