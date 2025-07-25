MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS ve ÖABT sonuç tarihi belli oldu
13 Temmuz’da uygulanan 2025 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve ÖABT sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte MEB AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih…
2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalarına hız verdi.
Başvuru süreci 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlanan sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle netleşti.
MEB AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2025 MEB-AGS ve ÖABT sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Açıklanacak sonuçlar, adayların ilgili öğretmenlik ve akademi programlarına yerleştirme süreçlerinde belirleyici olacak.