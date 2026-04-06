MEB Alan Değişikliği Atama Başvuruları 2026: Başvuru Nasıl Yapılır, Tarihler Ne Zaman?
2026 MEB alan değişikliği başvuruları başladı! Alan değişikliği nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman, atama sonuçları hangi gün açıklanacak? Öğretmenlerin merak ettiği tüm soruların yanıtları ve başvuru sürecine dair detaylar bu rehberde yer alıyor.
2026 yılı öğretmen alan değişikliği süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan yeni takvimle birlikte binlerce öğretmen, alan değişikliği başvuruları nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 MEB alan değişikliği atama sürecine dair tüm detaylar...
2026 MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre alan değişikliği süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Ön başvuru ve tercih-atama süreci olarak planlanan bu sistemde tarih aralıkları şu şekildedir:
|Süreç
|Tarih
|Ön Başvuru Tarihleri
|6 - 10 Nisan 2026
|Tercih Başvuruları
|20 - 24 Nisan 2026
|Atama Sonuçları
|28 Nisan 2026
Bu tarihler arasında başvuruların eksiksiz yapılması büyük önem taşıyor.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2026 alan değişikliği başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler başvurularını aşağıdaki adımları takip ederek kolayca tamamlayabilir:
1. Ön Başvuru Süreci
- “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerine giriş yapılır.
- Elektronik Ön Başvuru Formu doldurulur.
- Kişisel ve mesleki bilgiler kontrol edilir.
2. Bilgi Kontrolü ve Güncelleme
- Kimlik, öğrenim, hizmet süresi ve hizmet puanı bilgileri MEBBİS üzerinden kontrol edilmelidir.
- Eksik ya da hatalı bilgiler varsa il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzeltilmelidir.
3. Mezuniyet Bilgisi Girişi
- Alan değişikliği yapılacak branşa ait mezuniyet bilgileri sisteme eklenmelidir.
Önemli: Ön başvuru yapmayan öğretmenler tercih ve atama sürecine katılamaz.
TERCİH VE ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih işlemlerini gerçekleştirir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
- Öğretmenler kendi illerindeki kontenjanlara başvurabilir.
- Belirlenen 12 il için il dışı tercih hakkı bulunur.
- Tüm açık kontenjanlar tercih edilebilir.
- Tercih formları okul müdürlüğü tarafından onaylanır.
Atama Kriterleri
Atamalar aşağıdaki kriterlere göre yapılır:
- Hizmet puanı üstünlüğü
- Hizmet süresi
- Eşitlik durumunda bilgisayar kurası
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Alan değişikliği başvuruları yalnızca belirli şartları sağlayan öğretmenleri kapsamaktadır:
- MEB kadrosunda görev yapan öğretmenler
- Adaylığı kaldırılmış olanlar
- Mezun oldukları alana atanma hakkı bulunanlar
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlara ulaşmak için:
- “personel.meb.gov.tr” adresi ziyaret edilir
- T.C. kimlik bilgileri ile sorgulama yapılır
Sonuçlar açıklandıktan sonra öğretmenler yeni görev yerlerine atanacaktır.
Alan değişikliği başvurusu zorunlu mu?
Hayır, başvuru tamamen isteğe bağlıdır.
Ön başvuru yapmadan tercih yapılabilir mi?
Hayır, ön başvuru yapmayanlar tercih aşamasına geçemez.
Alan değişikliği başvuruları nereden yapılır?
Başvurular MEBBİS ve personel.meb.gov.tr üzerinden yapılır.
Atamalar neye göre yapılır?
Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır.