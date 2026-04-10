MEB Alan Değişikliği Tercih Tarihleri 2026: Alan Değişikliği Tercihleri ve Sonuçları Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme süreci hız kesmeden devam ediyor. 6 Nisan’da başlayan ön başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler şimdi tercih başvurularına ve atama takvimine çevrildi. Özellikle öğretmenler tarafından sıkça aranan “MEB alan değişikliği tercih tarihleri 2026” ve “alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları gündemin merkezinde yer alıyor.

Bu rehberde, alan değişikliği tercih sürecinden atama sonuçlarına kadar tüm detayları sade ve anlaşılır şekilde bulabilirsiniz.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH TARİHLERİ 2026

Alan değişikliği süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir: ön başvuru ve tercih-atama süreci. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçilmektedir.

Tercih Başvuruları Ne Zaman?

2026 yılı için alan değişikliği tercih başvuruları 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

Süreç Tarih Ön Başvuru Başlangıcı 6 Nisan 2026 Tercih Başvuruları 20-24 Nisan 2026 Atama Sonuçları 28 Nisan 2026

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Alan değişikliği başvuruları belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için öğretmenlerin aşağıdaki adımlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Tercih Sürecine Dair Önemli Detaylar

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercih yapabileceklerdir.

Öğretmen doluluk oranına göre belirlenen 12 il için il dışı tercih hakkı bulunmaktadır.

Bu iller: Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’dır.

Başvuru yapan öğretmenler, tercihine açılan tüm eğitim kurumlarını seçebilecektir.

Başvuru Onay Süreci

Tercih başvuruları yalnızca öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.

Tercih formu iki nüsha olarak çıktılanacaktır.

Bir nüsha öğretmene verilecek, diğeri okulda saklanacaktır.

Başvuru hem öğretmen hem de kurum tarafından imzalanacaktır.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri belirli kriterlere göre gerçekleştirilecektir. Bu kriterler, sürecin şeffaf ve adil şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Atama Kriterleri

Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Hizmet puanı hesaplamasında ön başvurunun son günü esas alınacaktır.

Eşitlik durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi dikkate alınacaktır.

Eşitliğin devam etmesi halinde bilgisayar kurası uygulanacaktır.

Hizmet süresine kadrolu ve sözleşmeli (657 sayılı Kanun 4/B) süreler dahildir.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan personel.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşır.

Tercih listesi dikkatli ve stratejik şekilde hazırlanmalıdır.

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekir.

Hizmet puanı ve kıdem bilgileri kontrol edilmelidir.

