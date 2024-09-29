MEB, Bakanlığı dolandırmış!

Başkent’te dikkat çeken bir davanın görüldüğü ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan aldığı binlerce avroyu amacına uygun kullanmadığı öğrenildi.Bu yüzden de Dışişleri’ne bağlı Başkanlık, Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açtı.

PARA İADESİ YAPILMADI

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava 2021 yılında açılırken karar ise 2023 yılının Mayıs ayında açıklandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, MEB’e bağlı Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün “Haritacılık öğrencilerinin Avrupa’da CBS stajı projesi” için sözleşme imzaladı. Projenin uygulanması için de 10 Kasım 2016’da hibe sözleşmesi imzalandı. Ancak lise öğrencilerinin götürüleceği Hollanda’daki kurumlar, projeden haberlerinin olmadığını bildirdi, bu yüzden de proje feshedildi. Projenin iptal edilmesine rağmen para iade edilmedi.

Dışişleri’ne bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ise MEB’e aktardığı 52 bin 64 avronun iadesini istedi. Başkanlık yazılı olarak bu talebi 20 Mayıs 2019 tarihinde bildirildi. Ancak MEB parayı yine iade etmedi. Ardından da dava süreci başladı.

Mahkeme, 11 Mayıs 2023’te kararını açıkladı. 52 bin 64 avronun, 22 Haziran 2019’dan itibaren yıllık yüzde 3,5 gecikme faizi ile Dışişleri Bakanlığı’na ödenmesine hükmedildi. Ayrıca 8 bin 197 TL’lik başvuru harcı, 3 bin 250 TL’lik mahkeme masrafı ve 68 bin 870 TL’lik vekâlet ücretinin de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tahsil edilmesine karar verildi.