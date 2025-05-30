MEB bursluluk sınav sonuçları açıklandı
MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere burslara ekim ayından itibaren 12 ay boyunca yatırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınav sonuçlarının kazananları belli oldu.
27 Nisan’da düzenlenen sınavlara ilköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri katılmıştı.
Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.
Bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs almaya hak kazanan adaylara bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs ödemesi yapılacak.