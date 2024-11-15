MEB bütçesi yine dini eğitime transfer edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, “Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek” eylemi yapıldı. Komisyonun CHP’li üyesi CHP Milletvekili Cevdet Akay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e süt, mandalina ve soğuk sandviçten oluşan kumanya uzattı. Bakan Tekin, kumanyayı almadı.

MEB’in vakıf ve derneklere aktardığı milyarlarca liralık kaynağa karşın öğrencilerin ve velilerin, “Bir öğün ücretsiz yemek” talebini reddetmesi, bütçe görüşmelerinde de protestolara neden oldu. CHP milletvekilleri, MEB’in öğrencilerden esirgediği kumanyayı komisyon salonunda dağıttı.

Bakan Tekin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı salonuna girdiği an itibarıyla başlayan eylemin ardından söz alan CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kumanyayı göstererek, “Bunu çocuklara çok göremezsiniz” dedi. CHP’li belediyelerin öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeye hazır olduğunu kaydeden Türeli, “Ancak belediyelerimizi de icraya veriyorsunuz” diye konuştu.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu CHP’li belediyelerin okulların temizlenmesi ve çocuklara kumanya verilmesine yönelik taleplerin engellenmesini eleştirdi ve elindeki kumanyayı göstererek, “Kendiniz şunu bile veremiyorsunuz, yazıklar olsun” ifadesini kullandı.

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GİDEREK ERİYEN PAY

Milli Eğitim Bakanlığı’na 2025 yılı için 407 milyar 10 milyon 627 bin TL bütçe teklif edildi. MEB’in bütçe teklifi iktidarın, “Eğitime aslan payını ayırıyoruz” iddiasının doğru olmadığını ortaya koydu. 2016’da yüzde 13,3 olan eğitim bütçesinin genel bütçeden aldığı pay, 2025 yılı için yüzde 10,8 olarak öngörüldü. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı, 2017-2024 döneminde ise bazı yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2017: %13,1

• 2019: %11,8

• 2021: %10,9

• 2023: %9,7

• 2024: %9,9

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VAKIFLARA REKOR KAYNAK

Ocak 2023-Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yılda vakıf ve derneklere 5 milyar 637 milyon TL kaynak transfer eden MEB’in bütçe verileri, vakıf ve dernekler için 2025-2027 döneminde de kesenin ağzının açılacağı gözler önüne serildi. Eğitim bütçesinden vakıf ve derneklere 2025-2027 döneminde 22 milyar 480 milyon 921 bin TL kaynak aktarılacağı bildirildi. Bütçe verileri ile öte yandan, AKP iktidarının toplumu yaşamı dinselleştirme politikasının en çok eğitim alanında en sert şekilde vücut bulduğu eleştirilerinin haklılığı da ortaya konuldu. Öğrencilerin ve velilerin akademik eğitim taleplerine karşın eğitim yatırımlarının büyük bölümü dini ve mesleki eğitim için yapıldı.

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MİLYARLARCA LİRA KAYNAK

Bakanlığın 2025-2027 döneminde imam hatipler için toplam 150 milyar 331 milyon 527 bin TL kaynak kullanacağı belirtildi. Kaynağın yıllara göre dağılımı şöyle kaydedildi:

• 2025: 42 milyar 642 milyon 305 bin TL

• 2026: 50 milyar 359 milyon 673 bin TL

• 2027: 57 milyar 329 milyon 549 bin TL

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BAKAN’A İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın, Bakan Tekin’i istifaya davet eden konuşması ise komisyon toplantısına damgasını vurdu.

Tahsin Ocaklı

Bakan Tekin istifa talebinin gerekçelerini de madde madde sıralayan Ocaklı’yı da yalancılıkla suçladı. Ocaklı’nın sıraladığı gerekçelerde şunlar kaydedildi:

• Mülakatlarda haksızlık yaptığınız,

• Öğretmenlerin atamasını yapmadığınız,

• Ücretli öğretmenlikle emek sömürülerine halen devam ettiğiniz,

• Yeni müfredat ile bilimi okullardan uzaklaştırdığınız,

• ÇEDES’le okullara formasyonu olmayan kişileri soktuğunuz,

• MESEM’de çocukların ölümüne göz yumduğunuz için

• Eğitim masraflarını velilerin sırtına yüklediğiniz

• Tarikat ve cemaat yapılanmalarına destek verdiğiniz için.