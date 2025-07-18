MEB'den "10 Kasım'ın ara tatil edilmesi" ile ilgili açıklama: "Anma etkinlikleri her yıl olduğu gibi 2025–2026 eğitim öğretim yılında da aynı kapsamda gerçekleştirilecektir"

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan çalışma takviminde 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin 10–14 Kasım olarak belirlenmesine yönelik tepkiler üzerine, Bakanlıktan açıklama yapıldı. "Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır" denilen açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca '10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği'ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025–2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir" ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılı takviminde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olan 10 Kasım'ın ara tatil kapsamında belirlenmesine, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Basında "2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün 1. dönem ara tatili kapsamına kasıtlı olarak alındığı" yönündeki haberlere işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ARA TATİLİ, 10-14 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA PLANLANMIŞTIR"

"Bilindiği üzere son üç eğitim öğretim yılında (2022–2023, 2023–2024 ve 2024–2025) ara tatiller, okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulanmış; 2025–2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulama devam ettirilmiştir. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3–7 Kasım 2025 tarihleri, 'ortak yazılı sınav haftası' olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır. Kaldı ki 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca '10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği'ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025–2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir. Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır.

"BU YAKLAŞIMIN NİYET OKUYUCUĞUNDAN ÖTE OLMADIĞI AŞİKARDIR"

Her eğitim öğretim yılına ilişkin yıllık çalışma takvimi yalnızca pedagojik gerekçelerle değil; aynı zamanda yasal zorunluluklar, resmî ve dinî bayramlar, hafta sonları, ortak sınavlar, merkezî sınav tarihleri, öğretmen eğitim süreçleri, ara tatiller ve müfredat dengesi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Diğer yandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında da yer vermek suretiyle kadim medeniyetimizden devraldığımız bütün değerlerimiz ve tarihimize yön veren devlet büyüklerimizin manevi miraslarını öğrencilerimize aktarmak gayretimize rağmen bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı aşikârdır.

"BU HABERLERE MİLLETİMİZCE İTİBAR EDİLMEMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ"

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması, Bakanlığımıza yönelik sürdürülen iftira ve karalama kampanyasının bir parçası niteliğinde olup, bu durumu milletimizin yüce vicdanına havale ediyoruz. Mesaisi, yalnızca ve yalnızca 'evlatlarımızın eğitimi ve geleceği' gibi kıymetli bir alan olan Bakanlığımıza yapılan ve nereden bakılırsa bakılsın 'açıkça çarpıtma'nın seviyesiz birer örneği olan bu mesnetsiz iddiaları artık bir saldırı boyutuna taşıyanları kınıyor, bu gündem meşgul edici tutum ve haberlere milletimizce itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."