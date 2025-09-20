MEB'den afet kılavuzu: Diyanet afet kültürü oluşturacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu yayımlandı. Afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin ‘yol haritası’ işlevi gören kılavuzda Diyanet de yer aldı.

Kılavuzda, afetlerin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılavuza özel kaleme aldığı yazısında, afet ve krizlere yönelik müdahale çalışmalarının çok büyük bir önem taşıdığına değinerek şu ifadelere yer verdi:

“Millî Eğitim Bakanlığı ailesi olarak afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasını, eğitimin sürekliliğini ve eğitim ortamlarının güvenliğini temel sorumluluklarımızın arasında görmekteyiz. Bu doğrultuda afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet anında yapılacak müdahalelere; afet sonrası iyileştirme çalışmalarından izleme ve değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenmekte, psikososyal destek hizmetlerini etkin, sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmekteyiz. Zorlayıcı yaşam olayları sonrası sunulan psikososyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen müdahale çalışmaları açısından da psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma konusunda Bakanlığımızın ekipleri ülkemizin en güçlü ekipleri arasında yer almaktadır.”

DİYANET PAYDAŞ OLDU

Çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde farklı düzeylerde etkiler bırakan afetlerin ardından, psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi temel öncelik olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Kızılay, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların afet yönetiminde var olan sorumluluklarına ve kurumlarla iş birliği kapsamında yapılacak olan çalışmalara değinildi. Diyanet de diğer paydaşlar arasında yer aldı.

Kılavuzda Diyanet’e düşen sorumluluklar şöyle sıralandı:

• Afet farkındalığı ve afet kültürü çalışmalarına hutbe, vaaz ve eğitim içerikleri ile destek sağlanması

• Özel gereksinimli bireyler, çocuklar, yaşlılar için bilgilendirme/rehberlik etkinliklerine sahada destek sunulması

• Kitle iletişiminde doğru bilgi ve etik yayıncılık süreçlerinin desteklenmesi

• Kitlesel göç bağlamında toplumsal uyum bilgilendirmelerinin yapılması

• Afet anında cami ve diğer ibadet mekânlarını geçici barınma, yardım dağıtım ve manevi destek merkezleri olarak düzenlenmesi

• Afet bölgesindeki dini gereklilikler ve cenaze hizmetlerini organize ederek mağdur ailelere manevi destek ve taziye sürecinde lojistik destek sunulması

• AFAD ve yerel yönetimlerle eşgüdümlü olarak iletişim kanallarını kullanıp doğru dini bilgi ve yönlendirmeyi zamanında iletilmesi

• Afet/acil durumdan etkilenen toplum, topluluk, aile, grup ve bireylerin “gündelik yaşama geri dönme” kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmaların yapılması

• Kayıp ve yas sürecinin ilk dönemlerinden başlayarak ibadet mekânları tahsisi dahil olmak üzere manevi destek programlarının planlanması ve yürütülmesi