MEB'den asılsız şikâyetlere yeni düzenleme: Savcılık devreye girecek

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve eğitim çalışanlarını hedef alan “kötü niyetli ve gerçek dışı” ihbar/şikâyetlere karşı 81 ilin müdürlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, resmî süreçlerde doğrulanmayan ve kişiyi yıldırma - itibarsızlaştırma amacı taşıyan başvurularda cumhuriyet savcılıklarının re'sen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

KÖTÜ NİYETLİ ŞİKÂYETE SORUŞTURMA

Devlet okullarında son dönemde CİMER, MEBİM, dilekçe ve ihbar yoluyla yapılan başvuruların önemli bir bölümünün “gerçek bir duruma değil, kişiyi yıpratmaya ve baskı altına almaya” yönelik olduğu belirtilirken Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, suç kapsamı için gerekli şartlar oluşmadan yapılan, resmî incelemelerde doğrulanmayan ve “yıldırma, cezalandırma ya da itibarsızlaştırma” amacı taşıdığı değerlendirilen ihbar ve dilekçelerin kötü niyetli şikâyet sayılacağı ifade edildi.

Düzenlemeye bazı öğretmenler destek verirken bazı veliler ise çocuklarına yönelik olumsuz davranış iddialarının şikâyet edilmesinin engellenmemesi gerektiğini savundu.

"ÖĞRETMENİMİZ ÇOK ÖDEV VERİYOR"

Bazı örnek şikâyet başlıkları arasında, "Saat 23.00’te ödevi sordum. Öğretmen sadece görüldü attı. Bizimle ilgilenmeyecekse neden o grupta.", "Öğretmenimiz çok ödev veriyor.", "Hoca hanım kırmızı kalemle hata düzeltiyor. O renk şiddeti ve kanı çağrıştırıyor. Çocuğumun bilinç altına saldırı var. Yeşil kalem kullansın, doğayı sevsin.", "Öğretmen lüks mekânlardan yemek paylaşıyor. Sınıfta durumu olmayan ve canı çekenler var. Bu ne görgüsüzlük..." gibi ifadeler yer aldı.