MEB'den Çekmeköy'de bir öğretmenin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Çekmeköy’de bir öğrencinin düzenlediği bıçaklı saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, olaya dair idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen saldırıda yaralananların derhal hastaneye sevk edildiği belirtilerek, "Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

"REHBERLİK HİZMETİ BAŞLATILDI"

Olayın ardından eğitim müfettişi görevlendirildiğini bildiren MEB, adli ve idari sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, saldırının gerçekleştiği okulda öğrenciler için rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin yürütüldüğü ifade edildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir.

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz.

Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”