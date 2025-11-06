MEB'den Emine Erdoğan'ın vakfıyla protokol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında "Okul Kütüphanelerinin Kurulumu ve Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlık'taki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tekin, eğitim öğretimin, bir ülkenin topyekun birlikte hareket ettiği zaman altından kalkabileceği büyük bir yük olduğunu belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler Vakfı bizim açımızdan, bizim genç kuşak açısından ismen çok yakın tanıdığımız, çok takdir ettiğimiz bir entelektüelimiz adına kurulmuş bir vakıf. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz. Çünkü hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlarda Türkiye'deki okuma kültürü ile ilgili arzu ettiğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Bu ebeveynlerimiz için de geçerli, okullarımız için de geçerli."

Bakan Tekin, bu kapsamda okullarda kütüphane seferberliği başlattıklarını belirterek, verdikleri destekten dolayı vakıf yetkililerine, hayırseverlere ve bağışçılara teşekkürlerini iletti.

Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı da olan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan'ın ülkede her zaman eğitimle ilgili en üst düzeyde, her tür girişimi yapmaya çalışan bir şahsiyet olarak tanındığını belirtti.

Vakıflarının, yeni nesillere, gençlere el uzatmak, Şule Yüksel Şenler'i kitaplarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle tanıtmak, ülke için bilinçli, şuurlu, ahlaklı iyi bir nesil yetiştirmek hedefinin olduğunu aktaran Usta, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdi.

VAKIFTA KİMLER VAR?

Protokol imzalanan vakıfta tanıdık isimler var. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan vakfın onursal başkanı. Yine Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ise danışma kurulu üyesi. Ayrıca AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise vakfın yönetim kurulu başkanı. AKP milletvekili Ayşe Böhürler, Eyüpsultan Belediyesi'nin AKP'li eski belediye başkanı Deniz Köken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul Üyesi Hümeyra Şahin, yine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç vakfın danışma kurulu üyesi olarak grev yapıyor.