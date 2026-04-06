MEB'den maaş düzenlemesi: Kanun teklifi hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim camiasında uzun süredir tartışma konusu olan maaş dengesizliğini gidermek için düğmeye bastığı iddia edildi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında "Başöğretmen" unvanı alan öğretmenlerin maaşlarının, yönetim kademesindeki şube müdürleri, müfettiş ve il müdür yardımcularını geride bırakması üzerine hazırlanan yeni düzenleme, AKP grubuna sunuldu.

Gazeteci Edip Üzen'in haberine göre kariyer basamakları sınavı ve kıdem yılıyla birlikte "Başöğretmen" unvanı kazanan eğitimcilerin maaşlarında yaşanan artış, sahada farklı bir tablo ortaya çıkardı.

MÜDÜRLERİN MAAŞI ARTIRILACAK

Mevcut sistemde, bir başöğretmen, kendisinden hiyerarşik olarak üst konumda bulunan ve idari sorumluluğu daha fazla olan il müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki şube müdürlerinden daha yüksek maaş alır hale gelmişti.

Eğitim sendikaları ve bürokratlar tarafından dile getirilen "sorumluluk-ücret dengesizliği" şikayetlerini dikkate alan Bakanlık, hazırladığı kanun teklifi metniyle bu düğümü çözmeyi hedefliyor. Yapılacak düzenlemeyle müfettiş, şube müdürü ve il müdür yardımcılarının maaşlarında artış yaşanacak.