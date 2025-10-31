MEB'den Öğretmenler Günü Haftası'nda gerici yazar Topçu’nun mezarına ziyaret

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okullara yazı göndererek, okul yöneticilerini Öğretmenler Günü Haftası'nda laik ve karma eğitim karşıtı Nurettin Topçu’nun mezarını ziyarete çağırdı.

soL'da yer alan habere göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda, Öğretmenler Günü Haftası Programı kapsamında okul ve kurum yöneticilerince Nurettin Topçu’nun mezarının ziyaret edileceği belirtildi.

İstanbul’daki tüm okullara gönderilen yazıda “Öğretmenler Günü Haftası Programı çerçevesinde 27 Kasım 2025 Perşembe günü 11.00-12.00 saatleri arasında Okul/Kurum yöneticileri ile Nurettin Topçu'nun kabrinin ziyaret edilmesi planlanmaktadır” denildi.

Katılmak isteyen okul yöneticilerinin doldurmaları için bir form iletildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş dönemde öğretmenlerin seminer döneminde incelemesi ve tartışması istenen kitapların arasına koyduğu “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabı, eğitimcilerin tepkisi çekmişti.

Seçmeli derslerden “Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler” dersinde de Nurettin Topçu’ya yer verilmiş, okullarda okutulması gereken kitaplar arasında gerici yazarın kitapları eklenmişti.

Öte yandan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçen yıl da Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Nurettin Topçu'nun mezarına ziyaret düzenlemişti.