MEB'den okullara 10 Kasım yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 3 Kasım'da Bakan Yusuf Tekin imzasıyla siyasi partilerin görev tanımları dışında okullarda tören organize etmesinin hukuki gerekçelere ve temel ilkelere aykırı olduğunun belirtildiği bir yazı yazdığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; MEB okullara 10 Kasım törenlerine ilişkin olarak 3 Kasım'da yazı gönderdi. Siyasi partilerin okullarda duyuru ve hazırlık yaparak tören organize etmesinin temel ilkeler ile hukuki gerekçelere uygun olmadığı belirtilen yazı şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak en önemli sorumluluklarımızdan birisi çocuklarımızın ve gençlerimizin, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı yetişmelerini sağlamak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmektir. 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde birinci ara tatilin 10 Kasım günü başlaması nedeniyle bu sorumluluğu yerine getirmek üzere,İl milli eğitim müdürlüklerimize verilen talimatla; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlam ve amaç bütünlüğü içinde birlikte ele alınması, "İnsanı yaşatmak, değerleri yaşatmaktır." anlayışı ile düzenlenecek fidan dikim etkinliklerine öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımının teşvik edilmesi istenmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2'nci ve 56'ncı maddesi hükümlerinde de açıkça belirtildiği gibi; kanunun amacı eğitim öğretim faaliyetlerinin Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla milli birlik ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesidir. Hâl böyle iken siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarımızda törenler organize edilmesine yönelik duyuru ve hazırlıkların yukarıda sıralanan temel ilkeler ve hukuki gerekçelerle örtüşmediği açıktır.

Bilgilerini ve yukarıdaki açıklamalar da dikkate alınarak Anayasa ve ilgili mevzuata aykırı işlem yapılmaması hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.."

AKP'YE YASAK YOK

10 Kasım'da siyasi partilerin etkinliklerini yasaklayan MEB AKP'ye ise hoçgörülü. AKP daha önce okullarda birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bunlardan bazıları şöyle: